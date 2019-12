“Il primo dei Casamonica che ho conosciuto è stato Massimiliano Casamonica che era sposato con un’amica della mia ex compagna. In quel periodo ero in difficoltà e mi servivano soldi perché una persona era scappata con la droga”. Lo ha detto il collaboratore di giustizia Massimiliano Fazzari nel maxiprocesso al clan dei Casamonica che vede 44 imputati con accuse che vanno dall’associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. Al processo si è arrivati dopo l’indagine ‘Gramigna’, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino e dal pm Giovanni Musarò.

