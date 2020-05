E’ stata nuovamente respinta la richiesta di trasferimento ai domiciliari per Guerrino Casamonica, 28 anni, figlio del ‘boss’ Giuseppe, arrestato nel luglio 2018 nell’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ‘Gramigna’, che ha decapitato il clan romano portando al maxiprocesso in cui sono imputate oltre quaranta persone con accuse che vanno dall’associazione mafiosa dedita al traffico e allo spaccio di droga, all’estorsione, l’usura e detenzione illegale di armi. La Decima sezione penale del Tribunale di Roma ha rigettato una nuova istanza dei difensori nei confronti del 28enne, in carcere con l’accusa di associazione mafiosa e detenuto nel carcere di Voghera.

Fonte