Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Con questa ipotesi di reato la Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in merito alle proteste dei giorni scorsi nel quartiere di Casal Bruciato a Roma dopo l’assegnazione di una casa a una famiglia rom. Al momento non ci sono indagati.

Questa mattina Simone Sapienza, segretario di Radicali Roma, Carlo Stasolla, presidente Associazione 21 Luglio e Valentina Calderone, direttrice di A Buon Diritto, insieme all’avvocato Francesco Mingiardi, candidato radicale di +Europa nella circoscrizione Centro, hanno depositato in Procura un esposto per denunciare i fatti di Casal Bruciato e gli episodi di violenza che si sono verificati nelle scorse settimane in varie periferie romane contro gli assegnatari di case popolari di etnia rom.

