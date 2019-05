Restano nel cortile condominiale di via Sebastiano Satta i residenti di Casal Bruciato da ieri in presidio per allontanare la famiglia rom assegnataria dell’alloggio popolare al civico 20. In 14, scortati ieri dalle forze dell’ordine, si sono allontanati in macchina dall’appartamento e, obiettivo degli abitanti del quartiere, è di non farli rientrare. “Temiamo che questa assegnazione possa generare una rivolta da parte dei condomini/inquilini tutti” scrive l’amministratore di condominio Daniela Basto in una lettera al sindaco di Roma, invitandola “con la massima urgenza a delineare a codesta amministrazione quali siano le eventuali azioni che intendiate prendere affinché si possa porre fine a questa situazione incresciosa”.

