“Casa memoria è stata e sarà sempre aperta ed accogliente come i nostri cortei, caratterizzati dalla presenza di scuole, mondo cattolico, associazioni impegnate nel territorio e quanti si battono contro la mafia e per la giustizia sociale, ma noi non accettiamo strumentalizzazioni, soprattutto da parte di chi, come ha detto Giovanni Impastato durante il suo discorso da Casa memoria: “sta consegnando l’Italia ai fascisti e ai razzisti. Dobbiamo combattere contro quelle persone che in questo momento sono al governo e che hanno diffuso la cultura dell’antipolitica, hanno ripudiato le idee, ci hanno preso in giro con i vaffanculo day per consegnare l’Italia agli affaristi, ai ladri e ai fascisti”. A due giorni dall’accaduto, fa ancora discutere la polemica sulla presenza di deputati grillini al corteo per ricordare Peppino Impastato. A prendere posizione, questa volta, è il sito di Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, che torna a parlare di quanto accaduto nel giorno della commemorazione del giovane esponente di Democrazia proletaria a Cinisi (Palermo), dove tre parlamentari del M5S, Roberta Schillaci, Piera Aiello, che è anche testimone di giustizia e il senatore Michele Giarrusso, sono stati allontanati dal corteo e anche dal casolare in cui fu ucciso Peppino Impastato 41 anni fa. “Ci dispiace per Piera Aiello e per la sua storia che rispettiamo, ma non possiamo permettere che Peppino Impastato venga strumentalizzato”, dice Casa Memoria.

Fonte