Torino torna per il terzo anno consecutivo ad ospitare Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi promosso da Rai e organizzato da Rai Com in collaborazione con Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte. La kermesse – nata nel 1996 come vetrina dell’animazione italiana, poi divenuta un’importante realtà internazionale per il mondo dell’animazione e dell’audiovisivo – si terrà nel capoluogo piemontese dal 10 al 14 aprile 2019, confermando la doppia natura di “evento cittadino” e al contempo di “hub professionale”. Il Cinema Ambrosio tornerà a ospitare l’ampio programma di proiezioni gratuite, anteprime e incontri con i personaggi del mondo dei cartoni, proposti sia al grande pubblico cittadino che agli studenti delle scuole piemontesi. Il Museo del Risorgimento resta confermato quale sede dell’area industry del Festival, accogliendo i tanti accreditati internazionali e offrendo loro pitch, masterclass e occasioni di networking. Secondo Antonella Parigi, Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte “Con questa terza edizione di Cartoons on the Bay a Torino consolidiamo ulteriormente la collaborazione con Rai Com, quest’anno arricchita anche dagli Screenings, per un appuntamento che ha saputo sempre più coinvolgere la città e il mondo dell’animazione. Il festival si conferma quindi come un’occasione preziosa per valorizzare gli operatori locali e, allo stesso tempo, per offrire a professionisti, studenti e cittadini un’opportunità di fruizione e arricchimento culturale grazie a un programma di grande interesse. Il nostro impegno per la realizzazione della manifestazione ha inoltre l’obiettivo di rafforzare il ruolo della città e della regione quali centri di riferimento per il settore dell’animazione e del cross-mediale, capace di essere attrattiva e di far crescere le imprese del comparto”.

