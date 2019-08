La Croazia e la polemica politica

Semplice attrazione o un avvertimento allo Young Boys? Sta facendo il giro del mondo la foto di un carro armato posto davanti allo stadio “Marakana” di Belgrado dove questa sera si giocherà il ritorno del preliminare di Champions tra la Stella Rossa e la formazione svizzera dopo che l’andata era finita 2-2.

Quel che è certo è che il T-55 del vecchio esercito jugoslavo ha scatenato la rabbia della vicina Croazia che considera il tank un simbolo dell’assalto delle forze serbe nella città di Vukovar durante la guerra del 1991. Il gesto, inoltre, arriva pochi giorni dopo un incidente avvenuto in Croazia, nel quale alcuni serbi erano stati aggrediti in una località presso Knin mentre guardavano alla tv il match di andata tra Stella Rossa e Young Boys. Gli aggressori avevano messo a soqquadro gli interni di due caffè nei quale si trasmetteva la partita, ferendo cinque serbi. Knin è una località abitata in passato da una minoranza serba, il luogo dove all’inizio degli anni novanta la locale popolazione serba, appoggiata da Belgrado, si ribellò alla dichiarazione di indipendenza di Zagabria dalla Federazione jugoslava dando così inizio al conflitto dei Balcani.

Le rassicurazioni del Ministro dell’interno

Tuttavia il ministro dell’interno serbo Nebojsa Stefanovic è intervenuto per precisare che si tratta in realtà non di un carro armato autentico, ma di una sorta di modello di tank, privo di apparecchiature e strumentazioni atti a sparare e a offendere. Carri come quelli esposti nei musei militari o in altri luoghi di attrazione per i turisti. “Si tratta di qualcosa che assomiglia a un carro armato, e che in nessun modo può costituire una minaccia per le persone”, ha detto il ministro, secondo il quale la procura ha stabilito per questo che non vi sono elementi di reato.

Misure di sicurezza elevate

La Stella Rossa (Crvena Zvezda), dal canto suo, su Twitter ha parlato di una ‘nuova attrazionè per lo stadio del Marakana e non di un gesto di provocazione. Per qualcuno, invece, è una sorta di avvertimento allo Young Boys, che dovrà prepararsi più a una “guerra” per il passaggio del turno che a una partita di calcio. L’iniziativa del carro armato potrebbe comunque aumentare ulteriormente la tensione sportiva, legata alla partita di questa sera, e il ministro Stefanovic ha assicurato che le forze di polizia sono pronte a garantire l’ordine e la sicurezza all’interno e fuori dello stadio della Stella Rossa.