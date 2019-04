Francesco Mandelli: la carriera musicale, la vita privata e le curiosità sul cantante-comico de I soliti idioti.

Ci sono artisti che nascono con la musica nel cuore, anche se poi nella vita intraprendono percorsi diversi, a volte paralleli, altre volte lontani. È il caso di Francesco Mandelli, attore e comico con una passione viscerale per la musica, tanto da essere riuscito ad arrivare anche a Sanremo.

Scopriamo insieme il suo percorso artistico nel mondo della musica e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Chi è Francesco Mandelli

Francesco Maria Mandelli è nato il 3 aprile 1979 a Erba, in provincia di Como, sotto il segno dell’Ariete. Cresciuto a Osnago, in provincia di Lecco, ha frequentato il Liceo Scientifico Maria Gaetana Agnesi. Ma ben presto il suo talento per il mondo dello spettacolo è stato chiaro.

Ha debuttato sul piccolo schermo nel 1998, nel programma Tokusho di Mtv Italia, come co-conduttore. Al cinema fa invece la sua prima apparizione l’anno dopo, nel film Tutti gli uomini del deficiente di Paolo Costella. Si tratta solo del primo di una lunga lista di film comici cui prenderà parte.

Ma in contemporanea con la carriera televisiva e cinematografica, l’artista mette in piedi anche un percorso musicale. Nel 2000 fonda un gruppo, gli Orange, con il batterista Enrico Buttafuoco. Il loro primo album esce nel 2009, con il titolo Certosa. Due anni più tardi è il turno di Rock Your Mocassins, album dal quale viene estratto il singolo I Don’t Like You Anymore:

La carriera in musica però non decolla e, oltre ad alcune esperienze fugaci in band di poco successo (anche una insieme al deejay Federico Russo), raggiunge il suo apice con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2015.

Alla kermesse presenta, in coppia con Fabrizio Biggio (co-autore de I soliti idioti, serie televisiva e poi cinematografica di cui Mandelli cura anche le musiche) il brano Vita d’inferno, eliminato solo durante la quarta serata, a un passo dalla finale.

La vita privata Francesco Mandelli: moglie e figlia

L’artista non è sposato. Da molti anni la compagna di Francesco Mandelli è Luisa Bertoldo. I due hanno una figlia: Giovanna Italia. Affiatatissimi e innamoratissimi, Francesco e Luisa sono anche molto attenti alla propria privacy, e difficilmente mettono sotto i riflettori la propria vita privata.

Di tanto in tanto però su Instagram il cantante e comico si lascia andare a dichiarazioni d’amore che testimoniano il suo fortissimo legame con la compagna e la figlia.

6 curiosità sul cantante-comico

-Francesco Mandelli è alto 1 metro e 75.

-Durante il programma Tokusho del 1998 veste i panni del ‘nongiovane’, presto accorciato in ‘nongio’, soprannome che gli è rimasto per tutta la carriera.

-Ha suonato con gli Hot Gossip e con il musicista americano Adam Green, ex Moldy Peaches e suo grande amico.

-Nel 2017 ha partecipato al video di L’esercito del selfie, super hit di Takagi e Ketra cantata da Arisa e Lorenzo Fragola.

-Tifosissimo del Milan, ha spesso commentato le partite a Quelli che il calcio.

-Su Instagram ha un account ufficiale da oltre 240mila follower.

Di seguito un video pubblicato sui social in cui interpreta una canzone di Neil Young:

