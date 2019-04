Jefeo: la carriera, la vita privata e le curiosità sul discusso trapper milanese di Amici di Maria De Filippi 2019.

Jefeo è uno dei ragazzi usciti da Amici 18 che potrebbe farsi strada nel mondo della musica italiana attuale. Il trapper di questa edizione ha infatti dimostrato nel corso di tutta la sua permanenza nella scuola di avere qualcosa da raccontare, al di là di evidenti limiti tecnici ben camuffati dall’auto-tune.

D’altronde, non serve per forza essere grandi voci per rimanere nel cuore dei fan. Le parole a volte giocano un ruolo più importante dell’intonazione. Andiamo a scoprire qualcosa in più su Jefeo.

Chi è Jefeo di Amici

Il vero nome di Jefeo è Fabio Migliano. Nato il 6 luglio 2000 sotto il segno zodiacale del Cancro a Cesano Boscone, nella provincia di Milano, comune in cui vive ancora oggi, si appassiona già da piccolo alla muisca rap.

Nel corso della sua carriera, ancora agli albori, ha già avuto modo di lavorare con nomi importanti della scena trap italiana come Vegas Jones. L’artista si è avvicinato al mondo dell’hip hop in gioventù, trovandolo ideale per sfogare la sua rabbia.

Dal 2015 ha iniziato a pubblicare i primi singoli, tra cui Buon caffè e Felici. Quindi, nel 2018 la decisione di tentare la strada di Amici. Un palcoscenico che gli ha permesso di farsi conoscere da una platea molto ampia.

Di seguito il suo inedito presentato durante il talent show: Silenzio.

La vita privata di Jefeo

Durante l’edizione 2019 di Amici Jefeo e Ludovica si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi. I due sembravano in sintonia e molto presi l’uno dall’altra, ma nel secondo serale il trapper ha deciso di mandare la cantante in ballottaggio per l’eliminazione, e la ragazza alla fine ha dovuto lasciare il talent.

Stessa sorte toccata a Jefeo una settimana dopo. Nonostante un faccia a faccia per provare a capirsi, comunque, tra i due la relazione dovrebbe essere finita. Anche perché nel loro ultimo confronto, Fabio aveva usato parole del tipo “non so se fuori da qui io ci sarò e tu ci sarai, ma vorrei almeno potessimo prendere un caffè insieme“. Non proprio le più romantiche da dire a una ragazza innamorata…

5 curiosità su Jefeo

-Durante la sua ultima puntata ad Amici ha cantato Sei bellissima di Loredana Bertè senza auto-tune mostrando evidenti limiti dal punto di vista dell’intonazione.

-Ha dichiarato di aver lasciato la scuola nel primo anno delle superiori.

-L’origine del suo soprannome è misteriosa. Fabio ha dichiarato di aver sognato il nome Jefeo, e da quel momento lo ha sentito suo e ha scelto di prenderlo come nome d’arte.

-Sui social ha dichiarato ad alcuni fan di avere l’ambizione di far conoscere la trap a un pubblico diverso e di volerla rivoluzionare per tematiche e ‘profondità’.

-Su Instagram Jefeo ha un account ufficiale da oltre 150mila follower.

Di seguito Bimbo di Jefeo:

