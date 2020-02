“Vivo il mio ruolo di amministratore delegato con lo stesso impegno, resilienza, passione e generosità di quando, ormai 26 anni fa, ho iniziato la mia carriera in Msd come prima donna informatrice scientifica del farmaco. Sono orgogliosa di essere riuscita ad arrivare dove sono semplicemente rimanendo ciò che sono e avrei voluto essere: una donna professionista, appassionata del proprio lavoro e al tempo stesso una madre e moglie presente. Ho due figli, ho voluto fortemente una famiglia e non ho mai messo davanti la carriera alla realizzazione della mia vita privata”. Così Nicoletta Luppi, Senior Vice President e Managing Director Msd Italia, racconta all’Adnkronos Salute la sua storia e il suo lavoro, al timone di una delle principali aziende farmaceutiche nel nostro Paese.

