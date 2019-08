Andiamo alla scoperta di Geri Halliwell, la Spice Girl che a 16 anni ha lasciato tutto per inseguire il suo sogno: ecco le curiosità su di lei!

Nata il 6 agosto del 1972 a Watford, Geri Halliwell ha avuto una carriera esorbitante, che è cominciata con il gruppo femminile più famoso del pianeta, le Spice Girls, ed è continuata con la sua avventura solista. Nel giorno del suo compleanno scopriamo di più sulla sua vita e qualche curiosità su di lei.

La biografia di Geri Halliwell

La bella Geri nasce da una madre di origine spagnola, mentre il padre è inglese. Nel suo sangue, però, c’è anche l’Irlanda, paese di origine del nonno. La sua infanzia è segnata dalla grande musica dell’epoca, primi su tutti Michael Jackson e Madonna, e per lei sarà amore a prima vista.

Già, perché a soli 16 anni, Geri deciderà di allontanarsi da casa e provare a sfondare nel mondo dello spettacolo. La sua sarà una scelta radicale, che inizialmente non poterà grandi risultati e anzi costringerà Geri a lavorare qua e là. Dapprima fa la cameriera, poi l’insegnante di aerobica, ma anche la cubista e la valletta.

Il successo arriverà poi nel 1994, quando la cantante supera il provino per entrare a far parte di quelle che diventeranno le Spice Girls. Un successo fenomenale che le renderà una delle realtà più importanti non solo degli anni Novanta, ma della storia della musica.

Nel 1996, dopo soli due anni, la ragazza lascerà il gruppo dopo svariate tensioni e litigi soprattuto con Mel B. La sua carriera si rilancerà nel 1999, quando Geri comincerà il suo percorso da solista.

Sai che…

• La cantante nel corso della sua carriera ha venduto più di 90 milioni di copie (75 con le Spice e 15 come solista). Mica male!

• L’inizio, tuttavia, fu piuttosto rocambolesco! Infatti Geri non riuscì a presentarsi alle audizioni per formare la girlband perché si trovava in Spagna dalla nonna. Non appena fece ritorno, tuttavia, chiamò subito l’agenzia per chiedere se c’era ancora un posto. Il resto è storia…

• La sua esperienza con le Spice Girls, tuttavia, potrebbe non essere terminata. Non tutti sanno, infatti, che all’orizzonte potrebbe esserci proprio una reunion del quintetto, con un nuovo disco e sopratutto un nuovo tour!

• Oltre alla musica, Geri si è poi lanciata anche nel mondo della letteratura. Nel 2000 ha dato vita al personaggio di fantasia Ugenia Lavender, protagonista di alcune storie per bambini con cui Geri ha spopolato soprattutto in Inghilterra.

• Non tutti lo sanno, ma Geri ha posato nuda per Penthouse e Playboy.

• A sentire la Halliwell, pare che la cantante abbia dei superpoteri che le permetterebbero di prevedere il futuro!

• Ma non solo! Geri conosce anche il segreto per l’eterna giovinezza: si tratta di una maschera di bellezza per il viso composta da banane, yogurt e miele. Se funziona? Avete dato un occhio alla sua pelle?

• Geri ama tantissimo i cani e i suoi la seguono in tour in tutto il mondo.

• Nel 1997 le Spice incontrarono il Principe Carlo. La dichiarazione di Geri subito dopo l’incontro fu la seguente: «Lo trovo molto sexy».

• Il suo celebre tubino con la Union Jack, con il quale Geri era solita esibirsi, in origine doveva essere un semplice tubino nero. Fu Geri a cucirgli sopra la bandiera, applicando poi il simbolo della pace sul retro per evitare che potesse essere letto come un simbolo razzista.

Di seguito It’s Raining Man di Geri Halliwell:

