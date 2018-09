Durante l’intervista di oggi a Domenica In Carolyn Smith ha parlato della polemica scoppiata dopo le parole di Nadia Toffa sul “cancro come dono”. La coreografa ha detto che è rimasta male dopo aver letto quello che ha scritto la Toffa e che bisogna stare attenti quando si scrivono certe cose sul web.

“Quando ho letto queste frasi ci sono rimasta un po’ male. Secondo me dobbiamo stare attenti, quando diamo queste informazioni, a non offendere le persone. Ho un team eccezionale, sia a Padova che a Roma. Quando vado lì vado con il sorriso, anche se mi sento male. È una regola che do a me stessa”

Subito dopo la giudice di Ballando con le Stelle ha cercato di non puntare il dito contro Nadia ed ha detto che forse le parole della iena sono state decontestualizzate.

“Vero che ci sono rimasta male, ma poi ho pensato. Lo so che sui social si può prendere una frase senza avere quello che c’era prima e dopo. Togliendo dal contesto totale si può dare un messaggio sbagliato».

Carolyn ha anche parlato del marito.

“Non ho messo mio marito tra le tre foto del cuore, perché è sempre con me! Mi è sempre stato vicino. In oncologia, ho visto che non tutte sono fortunate come me. Ci sono mariti, che non sono uomini, che lasciano sole le donne in ospedale. Tino è sempre stato con me, nonostante lui stia malissimo quando va negli ospedali. Siamo insieme dal settembre dell’89. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? La sincerità. E il fatto che lui non scappa mai, anche se ci facciamo le nostre grandi litigate.”