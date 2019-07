“Una fotografia pubblicata da Matteo Salvini lo ritrae insieme a un gruppo di donne che svolgono le funzioni di agenti di polizia in divisa; sotto la stessa compare la mia fotografia con la scritta “una criminale”. Un’immagine che assume la connotazione di una segnalazione pubblica e rimanda ai manifesti dei ricercati (Wanted) e mi indica come bersaglio di condotte minacciose, ingiuriose e diffamatorie, quando non violente. Si tratta di un’istigazione pubblica a delinquere”. E’ quanto si legge nella denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere presentata dalla comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

