Qualche giorno fa Carmen Di Pietro ha presentato alla stampa il suo baby fidanzato di circa 25 anni più giovane, Matteo Alessandroni, che però ha smentito qualsiasi coinvolgimento sentimentale con la showgirl, parlando addirittura di “l’ho vista solo una volta per allenarla“.

Probabilmente ferita da quelle parole, la Di Pietro si è scagliata contro Alessandroni accusandolo di aver rinnegato la loro relazione “per colpa” di Maria De Filippi.

“Ormai è chiaro ed evidente che Matteo è nel panico più totale. Da giorni si impegna in ogni modo a negare la particolare amicizia che c’è stata con me.

VOLETE SAPERE QUAL È LA VERITÀ?

Teme di essere scartato dalla trasmissione Uomini e Donne per colpa mia. Prima abilissimo nel farmi sentire al settimo cielo e felicissimo per l’articolo su Grand Hotel, poi all’improvviso cinico e spietato.

MI HA BUTTATO NELLA SPAZZATURA COME UNA SCARPA VECCHIA.

Sì, è vero! Mi sono innamorata di lui. È forse una colpa? Era un ragazzo stupendo, ma a un certo punto ha confessato di non volermi più vedere né sentire per non compromettere la sua candidatura a Uomini e Donne. Da quel momento in poi sono diventata per lui un’estranea, e ai suoi messaggi affettuosi si sono sostituiti veleni di ogni tipo, al punto di doverlo bloccare.

Caro Matteo, ti conosco da pochissimo tempo, ma mi permetto di darti un consiglio: nella vita l’amicizia e l’affetto valgono di più della carriera. Sei giovane e aitante ma dovrai imparare a trattare le donne con il rispetto che meritano. Ti voglio bene lo stesso”.