Il mese scorso in un’intervista rilasciata a La Zanzara, Max Felicitas ha rivelato che il suo sogno sarebbe quello di passare una notte con Carmen Di Pietro e Lory Del Santo.

Durante una delle ultime puntate di Live Non è la d’Urso, l’attore di film per adulti ha incontrato l’ex gieffina, che si è detta disponibile a passare una serata con lui. Qualcosa però è andato storto, perché Max Felicitas ha raccontato a Notizie Audaci che il famoso incontro fuori dalle telecamere non c’è stato.

“Carmen sembrava felice della mia proposta, lo hanno visto tutti. Ma pochi giorni dopo ci ha ripensato. Devo ammettere che è la prima volta in 27 anni che una donna si rifiuta di venire a cena con me. Peccato perché mi ero illuso, lei mi aveva fatto credere di tenerci a passare una serata con me”.

Max però non si dà per vinto e fa un appello a Piero Chiambretti. Il ragazzo adesso vuole provarci con Lory Del Santo.

“Caro Piero, fammi incontrare in studio da te Lory dato che è una tua ‘ministra’. Mi è andata male con la Di Pietro, ma sicuramente con la Del Santo grazie al tuo aiuto andrà meglio: mettici una buona parola però…confido in te!”

Non credo che Lory accetti, al massimo proporrà a Max di far parte di The Lady 4.

