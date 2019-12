Carmen Consoli festeggia i 25 anni di carriera, con un concerto all’Arena di Verona. Ecco la data e dove acquistare i biglietti.

Carmen Consoli festeggia 25 anni di onorata carriera. La cantautrice siciliana, per l’occasione, terrà un concerto all’Arena di Verona che si terrà il 25 agosto 2020, anno in cui cade l’importante anniversario.

A questo evento presenzieranno diverso colleghi dell’artista: tra questi, ci saranno Max Gazzè e Samuele Bersani. Ecco dove acquistare i biglietti per il concerto dell’anno prossimo.

Carmen Consoli, concerto all’Arena di Verona: i biglietti

La Consoli sarà accompagnata da un’orchestra composta da ben 50 musicisti. L’esibizione avrà una durata totale di 3 ore. Un vero regalo per i fan che la seguono da tanti anni e che potranno fruire di 180 minuti della sua particolare musica.

I biglietti del concerto possono essere acquistati dal 18 dicembre 2019, su TicketOne, a partire dalle ore 11.

Ecco il video di Parole di burro:

Carmen Consoli, un’artista unica

La cantautrice è una delle cantanti più caratteristiche del panorama musicale italiano: è sempre rimasta fedele alla sua musica e la sua voce l’ha distinta da tutte le altre artiste della nostra scena mainstream.

Il suo più recente progetto è Eco di Sirene, che funge da progetto acustico che l’artista ha portato in giro per l’Italia, in diversi teatri dello Stivale. Un tour molto particolare che ha ottenuto consensi in ogni posto in cui si è esibita.

Ultimamente l’abbiamo poi vista protagonista al fianco di Levante, nel brano dedicato alla sicilia Lo stretto necessario.



