Carmelita Smack, Sposini bacia D'Urso

(Instagram /Lamberto Sposini)

Foto ‘al bacio’ per Lamberto Sposini, in uno scatto pubblicato su Instagram. Protagonista l’amica di sempre Barbara D’Urso, ritratta in un selfie con il giornalista mentre si scambiano un tenero bacio sulle labbra. “Barbara Carmelita Smack” la didascalia che accompagna l’immagine scattata poco prima dell’inizio di ‘Domenica Live’.

Colpito da un ictus nel 2011, il conduttore de ‘La vita in diretta’ non è mai più tornato in tv. Ma dalla riabilitazione, l’account Instagram di Lamberto Sposini è diventato il diario dei ‘passi’ del giornalista nella nuova vita: scatti insieme agli amici, con la famiglia e piccoli attimi di quotidianità, vengono immortalati per raccontare ai fan i momenti della ‘rinascita’.