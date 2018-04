Carlotta ti voglio bene, il messaggio della moglie di Carlo Conti

In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna…. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio…. conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene @carlottamantovan2612

Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27) in data: Mar 31, 2018 at 12:57 PDT