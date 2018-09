Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018. La modella ventiseienne, approdata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, ha portato a casa la corona più ambita.

Carlotta non è un volto vergine della televisione italiana, dato che ha partecipato a diversi programmi e sceneggiati delle reti Mediaset: nel 2012 ha preso parte alle riprese della serie di Italia2, S.P.A, l’anno scorso ha invece recitato in L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo nel ruolo di Sofia.

Attrice ma anche valletta: nel 2011 è stata l’assistente di Paolo Bonolis ad Avanti Un Altro, mentre nel 2013 ha partecipato a Paperissima nel ruolo di paperina.

Carlotta Maggiorana, oltre Mediaset anche cinema

Nel curriculum della neo Miss Italia c’è anche il cinema: ha recitato in The Tree Of Life di Terrence Malick, nei due film de I Solidi Idioti di Enrico Lando ed in Un Fantastico Via Vai di Leonardo Pieraccioni.

Insomma, Carlotta Maggiorana ha le idee chiare e già un curriculum più nutrito di tanti attuali concorrenti del Grande Fratello Vip.