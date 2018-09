Ieri pomeriggio Fabrizio Corona ha annunciato che suo figlio Carlos Maria avrebbe aperto il suo profilo Instagram personale.

Nina Moric non ha gradito la cosa ed ha commentato:

“Nooooo, ti prego. Non mettere questa meravigliosa creatura in pasto ai lupo. Proteggilo, ti prego, non farlo, è un dovere di ogni genitore provare a tenere lontano i nostri figli dai social network”.

Corona ha subito risposto all’ex moglie:

“E’ stata una sua scelta. Ha 16 anni e ha il diritto di vivere la sua età”.

Non contenta Nina ha anche lasciato un commento sotto al primo post del figlio.

Un debutto controverso, in pieno stile “Corona”.

Comunque in meno di 24 ore Carlos è già a quota 85.000 follower.