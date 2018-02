DISTURBI mentali in aumento,soprattutto fra giovani e anziani. Nel 2020 è previsto un grande incremento di quelli di tipo depressivo e ansioso. Gli altri, quelli più cronici, in qualche maniera sono abbastanza stabili. In particolare il fenomeno riguarda i giovani tra i dieci e i 24 anni e gli anziani, categorie sociali in cui ci possono essere importanti cambiamenti di vita. E’ questo l’allarme lanciato al Congresso della Sopsi, Società italiana di psicopatologia, che quest’anno s’intitola: ‘Progetto promozione Salute mentale. Psicopatologia: connessioni, culture, conflittì‘. Obiettivo dei quattro giorni di incontri è quello di esplorare i diversi modi in cui la psicopatologia e la psichiatria entrano nelle complessità del vivere contemporaneo.

Ospite d’eccezione all’inaugurazione del Congresso Carlo Verdone, che si è definito un antidepressivo naturale, privo di effetti collaterali. “Ho accolto l’invito con piacere perché alla fine il mio lavoro in qualche modo potrebbe avere qualche parallelismo, piccolo parallelismo, con quello che svolgono psicoanalisti e psichiatri – ha detto Verdone -. Il comune denominatore tra il mio lavoro e il vostro è che entrambi studiamo l’animo umano. Voi lo rimettere a posto, io lo devo rappresentare attraverso tic e difetti e far ridere la gente, non soffermandomi ovviamente su patologie gravi”.

Verdone ha poi raccontato la sua storia di paziente. “Non ho più l’ansia e questo per me in parte è un problema. Non ho più paura neppure dell’aereo – ha detto – . L’ansia era una specie di adrenalina in più, incanalata bene è un turbo nella vita. Si soffriva da una parte, ma era qualcosa di importante se immagazzinata in modo giusto”, ha proseguito, spiegando come per lui un punto di svolta sia stato il film ‘Maledetto il giorno che ti ho incontrato’. Un film che racconta molto di me, molto autobiografico”. Verdone ha raccontato anche di aver sofferto di attacchi di panico, legati pure al successo, evidenziando che per chi soffre di ansia, incertezze, fragilità è importante parlarne e farlo non rappresenta una debolezza.

Infine, sul tema del suo intervento, raccontare l’anima a colori e in bianco e nero, il regista e protagonista di ‘Bianco, Rosso e Verdone’ ha concluso: “L’Italia in bianco e nero degli anni Cinquanta, del dopoguerra, aveva le persone con l’anima più colorata e questo periodo che invece ha i colori è in bianco e nero”.

Secondo gli esperti riuniti a Roma, la maggiore diffusione di disturbi mentali è legato anche a una società in crisi, in cui le diseguaglianze si acuiscono. “Quello delle diseguaglianze è un concetto fondamentale oggi perché significa una diversità – spiega Alberto Siracusano, presidente Sopsi – ma non una diversità di differenza, una diversità di mancanza di risorse. Tutte le mancanze di risorse, sia quelle economiche sia quelle valoriali, emotive o affettive incidono negativamente permettendo che i disturbi mentali aumentino e crescano”.

Siracusano ha spiegato anche la valenza sociale del tema affrontato quest’anno. “La scelta di partire dalle connessioni, dalle culture e dai conflitti sociali è necessaria per affrontare la complessità in cui la psichiatria è chiamata a intervenire”, ha detto Siracusano. L’Oms ha richiamato gli stati membri ad affrontare con il piano globale per la salute mentale 2013-2020 la malattia e i carichi economici e sociali, così come le conseguenze che hanno i disturbi mentali nel campo dei diritti umani.

“La Sopsi – ha detto Alessandro Rossi, presidente eletto Sopsi – punta sui giovani psichiatri. Per noi è necessario che la formazione costante e l’aggiornamento dei medici sia un punto di partenza, ma anche la direzione del futuro della psichiatria. Nessun medico può prescindere dal contesto scientifico che è in continua evoluzione. Per questo crediamo alla multidisciplinarità e il nostro congresso è aperto alla neuropsichiatria infantile e agli psicologi con interessi per la psicopatologia”. E per quanto riguarda la cura dei giovani, l’obiettivo è una diagnosi tempestiva.”Prima si riesce a intervenire – ha concluso Siracusano – prima si possono instaurare dei meccanismi di cura che consentono di diminuire i sintomi”.