Carlo Freccero, nuovo direttore di Rai Due, sta cercando in tutti i modi di portare delle novità sullo storico canale e dopo aver arruolato Simona Ventura per The Voice Of Italy, ha anche dato a Morgan uno speciale sui Queen e celebrato i quarant’anni di carriera di Beppe Grillo con lo show C’è Grillo, andato in onda lo scorso lunedì.

Lo show celebrativo sul comico, purtroppo, è stato visto da poco più di 1 milione di persone totalizzando il 4,3% di share, cifre davvero basse per una prima serata.

Numeri che lo stesso Freccero non ha elogiato, ma ha giustificato:

“Colpa della programmazione sbagliata e di altri fattori imprevisti. Se devo indicare i motivi di questo risultato direi che ha avuto tre handicap. Innanzitutto l’orario di partenza: è iniziato alle 21.06 ed è stato coperto fino alle 21.40 da ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5. Una scelta di programmazione sbagliata, dettata dall’esigenza di far terminare la trasmissione alle 23.35 per non disturbare l’inizio di ‘Che fuori tempo che fa’ di Fabio Fazio su Rai1. Il problema vero è che il coordinamento dei palinsesti ci danneggia sempre noi avevamo materiale per andare avanti fino all’1 di notte e avremmo fatto 6-7% di share, ma Marcello Ciannamea, il direttore dei palinsesti Rai, ragiona in maniera leninista e ha una posizione censoria nei miei confronti e pensa solo a Rai1“.

Il programma C’è Grillo tuttavia è costato molto poco ed il direttore di Rai Due non si sente per questo motivo in colpa:

“Per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai. Sono pochi spezzoni per un costo appunto di circa 30.000 euro. Non vedo davvero lo scandalo. Vi assicuro che il programma di Grillo è costato davvero poco, perché i diritti dei suoi programmi Rai sono della Rai. […] Il programma l’ho pensato perché non ho programmi pronti da trasmettere. E devo salvare la rete. E l’ho messo di lunedì per controprogrammare Celentano”.

In tutto, C’è Grillo è costato circa 40 mila euro. Una cifra davvero irrisoria per le tasche di Mamma Rai.

“Se è vero che abbiamo perso 40mila euro per C’è Grillo, non mi pare ci sia stato questo gran danno industriale… costa quanto un caffè di Fazio“.