Carlo Freccero dal prossimo mese non sarà più il direttore di Rai Due ed intervistato dal portale Blogo in merito a questo suo ultimo anno lavorativo è tornato a parlare della diatriba che ha visto protagonisti i due programmi Mezzogiorno in Famiglia e La Domenica Ventura, che ha fatto tanto arrabbiare Adriana Volpe (e per cui si è presa pure una lettera di richiamo da parte della Rai).

Nonostante gli ascolti di Mezzogiorno in Famiglia fossero buoni, Carlo Freccero ha deciso di non rinnovare il programma e di piazzarci al suo posto Simona Ventura, con l’inedito show calcistico La Domenica Ventura.

Il cambio di programma non sembrerebbe però essere piaciuto ai telespettatori di Rai Due che non hanno premiato Simona Ventura (l’ultima puntata andata in onda domenica scorsa ha avuto una media del 3% di share) e Carlo Freccero non si è nascosto dietro un dito, ammettendo candidamente che gli ascolti sono sotto le aspettative di rete.

“E’ un esperimento, sta andando sotto le aspettative, anche se sono andate in onda poche puntate, ma abbiamo forse trovato la chiave del programma che è il calcio e la tv: quindi mescolare queste due cose importanti e fare un po’ di colore sugli anticipi per lanciare Quelli Che Il Calcio ed inoltre esaminare in ogni puntata un programma televisivo. E’ un’idea che sta in qualche modo emergendo”.

Ed alle accuse mosse da parte di chi era fan di Mezzogiorno in Famiglia, Freccero svela perché lo ha chiuso. I motivi sono due:

“Io ho un altro obiettivo: quello di ringiovanire il target di rete. Ed ovviamente avere più soldi per il prime time”.

Insomma, Mezzogiorno in Famiglia a quanto pare era visto solo da anziani e costava troppo, mentre La Domenica Ventura, oltre a costare meno, si rivolgerebbe ad un pubblico più giovane.