Carlo Conti non era solo un collega di Fabrizio Frizzi, ma anche uno dei suoi più grandi amici. Dopo la morte di Fabrizio, il presentatore toscano e sua moglie Francesca hanno continuato a frequentare Carlotta Mantovan, la moglie di Frizzi e la loro bambina.

Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, il conduttore di Tale e Quale Show ha un rapporto davvero bello con la figlia del suo amico, tanto che la piccola lo chiama “babbo”. Cosa che ha confermato lui stesso in una recente intervista.

Non solo belle parole in tv, ma anche fatti. Carlo deve essere davvero una bella persona.

“Nel nostro lavoro non importa quanti Sanremo hai fatto, se l’hai fatto, ma quello che rimane al pubblico, ancora adesso in taxi mi chiedono di Fabrizio sapendo del nostro legame. Lui era più passionale di me, se la prendeva un po’ di più, mi chiamava babbo Carlo perché lo tranquillizzavo. Per me è come se ci fosse sempre, solo che ci chiamiamo un po’ di meno.”