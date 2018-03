Offerte in primo piano >> eBay <<

Nel mondo ormai sempre più saturo dei caricatori wireless, Aukey ha sorpreso tutti e ha realizzato un caricatore wireless perfetto, con una finitura in tessuto e il supporto alla ricarica rapida 10W. Scopriamolo nella nostra recensione completa.

Questo prodotto entra di diritto nella nostra “top 3” dei caricatori wireless per iPhone e per gli altri dispositivi compatibili Qi. Parliamo di un prodotto che si differenzia da tanti altri accessori sul mercato grazie al design elegante e rifinito.

Il prodotto è circolare ed è realizzato con una combinazione sapiente tra metallo e tessuto. Questa scelta rende molto piacevole il prodotto e lo rende adatto a tantissimi ambienti diversi, da quelli più casual a quelli più raffinati.

Il cavetto USB è integrato ma manca l’alimentatore in confezione. Non si tratta di un grave problema ma è comunque necessario acquistare un caricatore compatibile Quick Charge 3.0 per poter ottenere le massime performance dal prodotto e quindi sfruttare la ricarica rapida 10W. Se lo usiamo con un caricatore standard o con una presa USB magari di un computer, la ricarica sarà limitata a 5W.

Questo pad di ricarica quindi funziona con tutti i prodotti compatibili con lo standard Qi, compresi iPhone X, iPhone 8 e 8 Plus, Galaxy Note 8, Galaxy S8, S8+ e i nuovi Galaxy S9.

La ricarica avviene non appena si appoggia lo smartphone sulla basetta e risulta affidabile e sicura tramite le protezioni integrate contro la sovracorrente e il cortocircuito.

Noi abbiamo apprezzato tantissimo questo caricatore wireless, che ci ha sorpresi per il suo design rifinito e per la massima velocità di ricarica disponibile. L’unico appunto che ci sentiamo di fare è relativo al cavo integrato che, non essendo sostituibile, potrebbe danneggiarsi prima che il prodotto raggiunga la fine del suo ciclo di vita.

Se siete interessati, questo caricatore è disponibile su Amazon al prezzo di 24,99€.