Ieri sera il Grande Fratello Vip ha segnato un record (in negativo): è stata la puntata meno vista della storia del reality e quando scrivo ‘reality’ intendo proprio il Grande Fratello in generale, non solo quello Vip. Fino a ieri, infatti, la puntata più flop era la quinta della quattordicesima edizione (2015), che totalizzò una media di 3.059.000 telespettatori.

All’epoca si dette colpa alla stanchezza del format, ad una Alessia Marcuzzi giunta alla sua ottava edizione consecutiva ed al gioco delle coppie che non aveva intrigato i telespettatori, oggi la colpa si può attribuire solo alla scelta del cast, che mai come in queste settimane sta letteralmente dormendo. Nessun inciucio, nessuna rissa, nessuna litigata, nessuna squalifica, nessuno scandalo… Il niente.

L’entrata di Lory Del Santo non è bastata e servono necessariamente altri Vip. Ma chi? Escludendo i nomi forti (che non si abbasserebbero mai ad entrare a gioco iniziato) gli autori devono puntare a concorrenti che creano delle dinamiche grazie ad un rapporto d’amore / odio con i Vip già in casa.

Grande Fratello Vip, autori prendete nota

La prima fra tutte (uno scandalo che non sia già dentro) è l’acerrima nemica della Marchesa d’Aragona, la “sciacquetta sottoculturata” (cit.) di Maria Monsè, l’unica ad esser stata capace di far perdere la pazienza alla Del Secco in diretta TV. Un altro nome a lei collegato potrebbe essere quello di Giorgio Manetti: la Marchesa ha dichiarato che il cavaliere ci ha provato con lei sparlando apertamente di Gemma. Giorgio, tra l’altro, potrebbe essere pure il tipo di Eleonora Giorgi che sta cercando un bel “sessantenne con i capelli bianchi”. E Giorgio fa rima con Gemma: chi non vorrebbe assistere ad un loro – ennesimo – confronto?

Un altro nome molto forte legato ad una concorrente è quello di Fabrizio Corona, ma se dovesse costare troppo potrebbe andarci bene pure Nina Moric. Lei e Silvia non hanno mai avuto un rapporto rose e fiori. Anzi.

Tra i tanti che potrebbero salvare la trasmissione anche i nomi che gravitano attorno a Francesco Monte, fra cui Eva Henger ancora nera per quanto accaduto a L’Isola dei Famosi; ma pure le sue ex fidanzate Teresanna Pugliese e Paola Di Benedetto potrebbero regalarci delle gioie minime.

Lorenzo Crespi e Aida Nizar invece, nonostante non c’entrino niente con i concorrenti in Casa, potrebbero rompere gli schemi (e pure qualcos’altro). Insomma: niente è perduto. Ma qualcuno deve entrare in Casa al più presto.