Le malattie cardiovascolari sono un big killer. “La prevenzione è fondamentale a tutte le età , per gli anziani, per i bambini, ma è importante in particolare per gli atleti. Il dato delle morti improvvise degli sportivi è preoccupante, e stiamo studiando il modo per contrastare questo fenomeno“. Ad accendere un faro sulla prevenzione cardiovascolare è Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia intensiva cardiologica al Policlinico Gemelli, a margine di Tennis and Friends, in corso al Foro Italico di Roma. Rebuzzi pensa anche ai rischi per gli ‘sportivi della domenica’, che affrontano performance impegnative senza essere allenati.

