FARE passeggiate non basta per tenersi in forma. L’attività sportiva, come l’alimentazione, può essere considerata una terapia se praticata con la giusta consapevolezza. Per le malattie cardiovascolari, una regolare attività fisica è fondamentale per prevenire e gestire l’insorgenza di problemi. Dalla collaborazione tra la società italiana di cardiologia (Sic) e la società italiana di medicina generale (Simg), nasce la campagna PERCORSO (Perché camminare favorisce la riduzione del rischio cardiovascolare). L’iniziativa prevede la distribuzione di un’applicazione da scaricare sul cellulare, disponibile gratuitamente dal 21 gennaio, da sostituire al contapassi per avere un coach sportivo virtuale.

• CORRETTA ATTIVITÀ FISICA

Le malattie del cuore sono ancora la principale causa di morte nel nostro paese. Sono responsabili infatti del 44% di tutte le morti. L’insorgenza delle malattie cardiovascolari dipende da numerosi fattori di rischio, ma sarebbero facilmente prevenibili praticando uno stile di vita più sano.

L’applicazione aiuterà chi ha bisogno progettando un percorso di attività fisica specifico per ogni individuo, calibrandolo sulle sue preferenze e caratteristiche cliniche. L’app, sviluppata in collaborazione con Menarini, è un vero e proprio “foglietto illustrativo” per l’attività fisica: indica l’esercizio più adatto a ciascuno ma anche i tempi di recupero fra una sessione e l’altra e la “dose” di movimento, dal numero di passi alle vasche in piscina. Inoltre, consente di monitorare i propri progressi e ricevere anche consigli pratici per ottimizzare l’attività fisica. “Sappiamo che la sedentarietà fa male, eppure oltre la metà degli italiani non si muove abbastanza.- osserva Giuseppe Mercuro, presidente SIC – Sappiamo anche che le malattie cardiovascolari sono al primo posto fra le cause di morte e che l’esercizio fisico può ridurne il rischio come un farmaco, ma il consiglio generico di camminare tre volte a settimana per almeno 20 minuti non basta per ridurre il rischio vascolare. Per invertire la rotta è necessario considerare realmente l’attività fisica una medicina e prescriverla come tale, personalizzando il trattamento e fornendo ai pazienti un vademecum che li guidi e li informi su indicazioni, tempi, dosi del movimento”.

• MALATTIE CARDIOVASCOLARI IN ITALIA

Le malattia cardiovascolari nonostante siano tra le principali cause di mortalità e invalidità in Italia, sono in gran parte prevenibili. Accanto ai fattori non modificabili come età e sesso, ci sono anche quelli modificabili legati a comportamenti e stili di vita. Come il fumo, l’abuso di alcol, scorretta alimentazione e sedentarietà. Le malattie cardiovascolari si presentano con circa dieci anni di ritardo nelle donne, rispetto agli uomini ma con l’arrivo della menopausa le donne sono addirittura le più colpite dagli eventi cardiovascolari. Prima della menopausa le donne godono di una protezione ormonale, ma subito dopo, sono colpite ancora più degli uomini. Il quadro clinico per loro è anche meno evidente. Invece del classico dolore al petto e al braccio sinistro, le donne sentono dolore altrove o addirittura non percepiscono alcun fastidio.

Secondo l’Iss, poiché le donne hanno un’aspettativa di vita maggiore, è opportuno che comincino a prendersi cura della propria salute già da molto presto. Il consiglio è quello di adottare stili di vita sani, mangiare correttamente e praticare attività fisica.