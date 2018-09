Ieri sera alla New York Fashion Week è scoppiata una rissa tra Cardi B e Nicki Minaj (qui il video). La tizia di Bodak Yellow su Instagram ha spiegato le sue ragioni:

“Ho lasciato passare molto m**da, ho lasciato che mi mancassi di rispetto, ho permesso che mentissi in merito a me, insultare il modo in cui mangio! Hai minacciato altri artisti dicendogli che se avessero lavorato con me avresti chiuso con loro. Ho permesso che dicessi tante cose sul mio conto. Mi sono rivolta a te una prima volta, l’ho fatto una seconda e ogni volta ti sei tirata indietro. Ma quando tiri in ballo mia figlia, o fai commenti su di me come madre, o fai commenti sulle mie capacità di prendermi cura dei miei figli, allora lì tutto va a farsi f*ttere! Ho lavorato duramente e sono arrivata troppo lontano per permette a qualcuno di criticare il mio successo. Le stro**e parlano di queste stro***te, ma poi in pubblico hanno paura. Tutto questo schifo è solo intrattenimento e spettacolo”.



Cara Cardi non fare la santarellina, Nicki qualche mese fa ha dato un’altra versione dei fatti.

Nicki Minaj spiega l’inizio della faida con Cardi.

“Cardi ha davvero ferito i miei sentimenti, nella prima intervista che ha fatto dopo che ‘MotorSport’ è uscito sembrava così irritata e arrabbiata. Mi sono sentita come se mi avesse teso un’imboscata. Quando le hanno chiesto di me, lei come prima cosa ha detto ‘ho cambiato dei versi di Nicki’. Mi hanno fatta passare come una bugiarda.

Voglio dire, la canzone doveva essere tra me e i Migos, poi Quavo mi ha chiesto se poteva inserire Cardi nel brano e io ho detto subito di sì. Poi c’è stato il problema con il video di ‘MotorSport’, io e lei non potevamo girare insieme il video a causa di un conflitto di programmazione dovuto al fatto che entrambe avevamo lo stesso hairstylist.

Io ho detto loro ‘Sapete che se non mi faccio vedere con lei penseranno che lo sto facendo perché sono cattiva’. Loro sapevano i motivi eppure continuavano a fare interviste e andare in giro a dipingermi come la str*nza, solo per fare le vittime. Mi ha fatto davvero male, perché io all’inizio l’ho supportata “.

Ma come fate a dirmi che non si sono messe le mani addosso quando cardi b ha un bernoccolo in testa lmfao. pic.twitter.com/cKTn4ZGHWq — Its Just Miky (@Yvesnan) 8 settembre 2018

a tutte le persone che stanno rispondendo a questo tweet giustificando cardi perché “Nicki ha nominato Kulture”:

1. quello che ha fatto cardi non si giustifica a prescindere

2. Nicki non ha mai nominato Kulture

3. tutto ciò che ha scritto cardi su instagram non è vero, perché- https://t.co/E1HZ63XC5r — cookie🍪 (@cookieontsunamy) 8 settembre 2018

Mi chiedo come facciate a difendere il gesto di Cardi B. Nicki ha sbagliato ma Cardi ha esagerato. Nel 2018 si cerca di ridurre al minimo la violenza e lei fa l’esatto opposto senza pensare alle conseguenze, soprattutto riguardo la figlia.

A mio avviso ha dato un cattivo esempio — (@simoonxo) 8 settembre 2018

Fonte: Fan Page