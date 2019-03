Cardi B non è certo una sprovveduta e dopo aver portato alla ribalta la parola ‘OK’ pronunciata ‘OKURRR‘ ha deciso di registrarla come marchio per impedire agli altri di usarla.

La parola affermativa OKURRR è semplicemente uno slang americano che Cardi B ha fatto suo e chi conosce un po’ RuPaul’s Drag Race l’ha sentito pronunciare dozzine di volte, soprattutto dalla drag queen della sesta stagione Laganja Extranja che alternava allegramente il suo OWKAAY ad OKURRR.

Ora che la rapper ha registrato OKURRR (con tre R), Laganja Extranja ha ironicamente commentato che Cardi B è una sposa, mentre lei resterà sempre una damigella.

“Povera me! Resterò sempre una damigella, mai una sposa! Cardi B è una donna d’affari intelligente!”.

Poor Ganja! Always a bridesmaid never a bride 😂🙌🏻 @iamcardib is one smart business woman! https://t.co/tCEoR9c75k — Laganja Estranja (@LaganjaEstranja) 21 marzo 2019