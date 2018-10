Cardi B è appena stata dalla Polizia e le è stato chiesto di comparire in tribunale perché sarebbe coinvolta in un’aggressione avvenuta in uno strip club. Pare che la rapper abbia ordinato alle sue guardie del corpo di ferire due bariste. Il motivo? Una di loro (secondo lei) avrebbe avuto rapporti intimi con il marito.

“Le nostre fonti attendibili ci dicono che lei sarà presente in tribunale perché connessa ad una brutta aggressione. – si legge su TMZ – Lei è accusata di aver ordinato un attacco a 2 bariste all’Angels Strip Club, Queens NY. Le 2 sorelle bartender – Jade e Baddie G – dicono che Cardi le odia perché secondo lei Jade sarebbe stata a letto con il suo uomo. Cardi era allo Strip Club perché Migos si esibivano e avrebbe detto alle sue guardie del corpo (davanti a dei testimoni) di attaccare le due bariste con bottiglie, sedie e un narghilè. Le due donne sono state ferite. Ci è stato detto che Cardi sarà accusata di due reati diversi. Per adesso non si parla di arresto nei confronti di Cardi, ma solo di convocazione in tribunale.”

Eccola mentre viene accompagnata dalla Polizia.

Cardi B turns herself into police for allegedly ordering an attack on 2 bartenders at Angels Strip Club in Queens NY. pic.twitter.com/YdtWjXU1a4 — HipHopDX (@HipHopDX) 1 ottobre 2018

Nicki Minaj in questo momento…



Fonte: TMZ