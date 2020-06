“E’ il secondo tumore della pelle non-melanoma per incidenza, il primo per mortalità”. Il carcinoma cutaneo a cellule squamose (Cscc, o spinocellulare) non finisce spesso sotto i riflettori, “ma rappresenta il 20% dei tumori cutanei non-melanoma” e l’impatto sulla qualità di vita “è molto forte” nei casi in fase avanzata, “il 5% circa” di quelli che vengono diagnosticati in un anno e che sono in tutto 11mila secondo le stime in Italia. Per queste persone convivere con un Cscc significa fare i conti con una malattia aggressiva, deturpante, dolorosa, mortale. E’ il quadro tracciato da Ketty Peris, direttore dell’Unità operativa complessa di Dermatologia, università Cattolica del Sacro Cuore e Policlinico Gemelli di Roma.

