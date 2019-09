La casa circondariale di Piazza Armerina (Enna) in concomitanza con la settimana nazionale dedicata alla promozione della lettura “Io leggo perché” ha messo i campo tutta una serie di iniziative con l’obiettivo di rilanciare le attività risocializzanti e culturali. Tra le prime iniziative della Casa Circondariale Armerina c’è la riapertura della biblioteca carceraria con una campagna per l’incremento dei volumi grazie alle donazioni di privati e di associazioni. Grazie all’impulso dato dalla direzione, più di 400 nuovi volumi , di narrativa, testi didattici, testi in lingua straniera hanno arricchito, raddoppiandone la consistenza, la dotazione della biblioteca. Due detenuti, che svolgono attività a titolo volontario, hanno sistemato e catalogato i nuovi libri distribuendoli ai detenuti che ne hanno fatto richiesta.

