E’ in cella ma dovrebbe stare in una struttura di cura (Rems), visto che è affetto da bipolarismo e, secondo la relazione psichiatrica, è ”inadatto al regime carcerario”. I posti nelle Rems, le strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari chiusi per legge, però, scarseggiano e in attesa che se ne liberi uno deve restare dietro le sbarre di Rebibbia, con il ”rischio che diventi pazzo davvero”. E’ la storia di Giacomo Seydou Sy, figlio di Loretta Rossi Stuart e nipote di Kim, l’attore, il ‘Freddo’ del film ‘Romanzo criminale’. ”E’ arrivato al culmine. L’ho visto ieri, è una bomba pronta ad esplodere. Se ora commette una stupidaggine si rovina la vita per sempre”, dice la madre all’Adnkronos che ha girato anche un documentario dal titolo ‘Io combatto’, in cui racconta la sua lotta ”d’amore, coraggio e umiltà” per far sì che un paese civile non sprofondi nell’oscurantismo. (VIDEO)

