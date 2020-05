“Non sarà un lavoro individuale, la guida che intendo dare al Dipartimento sarà frutto di una sinergia lavorativa”, anche con le associazioni e il Garante dei detenuti. “E’ la ragione per la quale tra le prime voci ascoltate c’è stata appunto Antigone, un’associazione che ho sempre ammirato, soprattutto per il lavoro che fa attorno alle carceri. Sarò sempre attento alle loro istanze e me ne farò interprete e attuatore“. Lo ha detto il nuovo capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia durante la conferenza stampa (online) organizzata da Antigone per presentare il XVI rapporto sulle condizioni di detenzione.

