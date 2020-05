– Caos al vertice delle carceri italiane. Alle 11 il Sappe, il più numeroso sindacato della polizia penitenziaria, dà la notizia che il direttore delle prigioni italiane Francesco Basentini, la cui poltrona traballa sin dai giorni delle rivolte, si è dimesso con una lettera inviata al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il cui arrivo in via Arenula però non viene confermato.

Basentini, chiamato da Repubblica, non risponde al suo cellulare. Ma il segretario del Sappe, Donato Capece, dice: “Ho parlato stamattina con lo stesso Basentini dal quale ha avuto la conferma che effettivamente si è dimesso dal vertice del Dipartimento delle carceri”. L’ex pm di Potenza era stato nominato con l’arrivo al ministero del Guardasigilli Bonafede.



La notizia viene subito rilanciata dalla Lega, con dichiarazioni dello stesso Salvini, che da settimane insiste sulle dimissioni. Altrettanto fanno i renziani Boschi e Migliore, che al pari della Lega, dai giorni delle rivolte, chiedono che Basentini sia sostituito. Il responsabile Giustizia del Pd Walter Verini parla di “scelta giusta e non inattesa”.



Dopo le recenti scarcerazioni dei boss mafiosi, e in particolare dopo la polemica su quelle di Pasquale Zagaria, la posizione di Basentini è diventata via via sempre più traballante. Appena due giorni fa lo stesso Bonafede aveva scelto il vice direttore, il magistrato napoletano, ma per anni pm a Palermo, Roberto Tartaglia, nel pool del processo trattativa Stato-mafia. Attualmente consulente della commissione parlamentare Antimafia, Tartaglia ha incassato le lodi dell’ex pm, ora al Csm, Nino Di Matteo. Proprio il nome di Di Matteo viene fatto dal Sappe come quello di un possibile sostituto di Basentini, assieme a quelli dell’attuale procuratore di Napoli Gianni Melillo e dell’ex pm di Napoli Catello Maresca. Ma non sembra che la scelta di Bonafede vada in questa direzione. Tartaglia comunque, che ha già avuto il via libera del Csm, arriverà al Dap già la prossima settimana.