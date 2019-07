Sovraffollamento– Il tasso di sovraffollamento nelle carceri italiane è pari al 119,8%, il più alto nell’area dell’Unione Europea, seguito da quello in Ungheria e Francia. E’ il dato contenuto nel il rapporto di metà anno presentato da Antigone, che cita i casi di Como, Brescia, Larino, Taranto, dove “siamo intorno a un tasso di affollamento del 200%, ossia vivono due detenuti dove c’è posto per uno solo”. Il ministero della Giustizia, ricorda Antigone “precisa che: i posti disponibili nelle carceri italiane (50.496) sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 più i servizi sanitari stabiliti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura. Però – sottolinea il Rapporto – il ministero non tiene conto delle sezioni chiuse temporaneamente per ristrutturazioni”.

Ma al 30 giugno i detenuti presenti nelle 190 carceri italiane erano 60.522. Negli ultimi sei mesi sono cresciuti di 867 unità e di 1.763 nell’ultimo anno. Se questa progressione dovesse essere rispettata, rileva il rapporto, “nel giro di quattro anni ci troveremmo nella stessa situazione che produsse la condanna da parte della Corte europea dei diritti umani nel 2013”.

“Nel 30,3% delle carceri da noi visitate – riferisce Antigone – abbiamo trovato celle dove non erano garantiti i 3 metri quadri a detenuto. Tra le carceri visitate nel 2019, nelle seguenti vi erano celle con spazi inadeguati rispetto alla giurisprudenza europea: Como, Napoli Poggioreale, Palmi, Roma Regina Coeli, Taranto, Velletri, Rebibbia femminile, Pozzuoli femminile, Siracusa, Alessandria San Michele”.

La Corte Europea, ricorda il rapporto, “ha affermato che in carenza di spazio dovrebbero essere garantite adeguate attività fuori dalla cella. Invece in molti istituti assistiamo a ingiustificate chiusure e a una progressiva dismissione del progetto della sorveglianza dinamica. La vita in carcere non deve coincidere con la vita in cella, tanto più se questa è inadeguata e affollata. Nel 44% delle carceri visitate non tutte le celle sono aperte almeno 8 ore al giorno e nel 31% dei casi i detenuti non possono mai muoversi in autonomia. In tal modo – denuncia Antigone – i detenuti sono trattati da bambini incapaci, senza essere messi nelle condizioni di costruire un proprio senso di responsabilità”.

Fonte