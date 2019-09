“E’ stata una discussione tra fratelli”. A dirlo all’Adnkronos è Franco Caravita, storico capo ultras dell’Inter che sabato sera durante la partita Inter-Udinese a San Siro ha avuto una lite con un altro capo storico, Vittorio Boiocchi. “E’ una cosa che – spiega Caravita – è finita in maniera pacifica. Si litiga, ma poi si fa pace. Sono andato anche a trovarlo in ospedale”. Boiocchi, 66 anni e pluripregiudicato, è ricoverato da domenica mattina dopo un attacco cardiaco e un intervento di angioplastica. Un malore che è arrivato il giorno dopo la lite dove Boiocchi aveva dato due pugni in faccia a Caravita. “Davanti a queste cose – continua Caravita – i fratelli superano tutto. Anche dei litigi”.

Fonte