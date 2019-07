Il commento che compare sulla pagina Facebook dell’insegnante di Novara, Eliana Frontini, sulla morte del vice brigadiere ucciso a Roma, Mario Cerciello, è “vergognoso e patetico: trovo che sia vergognoso ciò che ha scritto e patetico il suo tentativo di fare marcia indietro quando ha capito che Facebook è una forma di stampa diffusa a tutto il mondo”, commenta all’Adnkronos Mario Rusconi, presidente dell’associazione presidi Roma e Lazio e membro del Consiglio nazionale Anp. Poi afferma: “L’insegnante va sanzionata secondo le norme in vigore, nel frattempo noi come Anp parteciperemo alla raccolta fondi in favore dei familiari del vice brigadiere ed io martedì proporrò a Bussetti la stesura di un codice deontologico per i docenti“.

Fonte