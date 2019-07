di Luca Monaco

L’incrocio di fronte alla farmacia al civico 57 di via Pietro Cossa, dove stanotte è stato ucciso il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, 35 anni, è transennata. Tredici cerchi bianchi disegnati dai carabinieri con il gesso sull’asfalto raccontano la violenza dell’omicidio. “Avevamo chiuso alle 20 – racconta la farmacista – le telecamere di sorveglianza puntate verso l’interno del locale non hanno ripreso nulla. Non inquadrano la strada”. Laura, 40 anni, scruta in silenzio la macchia di sangue rappreso in terra davanti alla saracinesca sbarrata della sanitaria. “Non ne possiamo più – ripete – è un’invasione ormai. E pieno di migranti che chiedono l’elemosina, gente che ti infastidisce quando cammini in strada. Cosa aspettano a intervenire, che ci entrano dentro casa?”.

