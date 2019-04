Si è avvalso della facoltà di non rispondere Giuseppe Papantuono, in carcere per aver ucciso sabato a Cagnano Varano il maresciallo maggiore dei carabinieri Vincenzo Di Gennaro. Papantuono, che questa mattina è comparso davanti al gip Maria Luisa Bencivenga per l’interrogatorio di garanzia, difeso d’ufficio dall’avvocato Raffaele Lepore, ha scelto di non rispondere alle domande. All’interrogatorio, che si è svolto nel tribunale di Foggia, erano presenti anche il procuratore capo Ludovico Vaccaro e il pm Ileana Ramundo. Al termine dell’atto istruttorio il gip ha convalidato il fermo e confermato la detenzione in carcere.

