“Mio figlio era lì, ha sbagliato. Ma non è un assassino e io voglio dimostrarlo”. Così, in una intervista al ‘Corriere della Sera’, Fabrizio Natale, padre di Gabriel Christian, il diciottenne americano fermato insieme a Elder Finnegan Lee per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Nello studio dei suoi avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi, spiega: “Lui mi ha giurato di non sapere che l’altro ragazzo aveva un coltello. Pensava di dover effettuare uno scambio come gli era stato chiesto e così avrebbero avuto indietro i soldi”. Poi però c’è stata l’aggressione e il suo amico ha accoltellato un uomo, si legge sul ‘Corriere’. “Lui non sapeva che quell’uomo era un carabiniere – risponde Natale – mi ha assicurato di non aver capito che era morto. L’ho visto in carcere, ho visto in che stato è, quanto è disperato. E gli credo”.

