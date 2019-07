“Prima di accasciarsi ha detto mi hanno accoltellato”. Lo ha detto, Andrea Varriale, il carabiniere che era con il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sul luogo dell’aggressione. La frase è citata dal gip della Capitale, Chiara Gallo, nell’ordinanza con cui ha disposto il carcere per i due cittadini americani Christian Gabriel Natale Hjort e Finnegan Lee Elder, accusati di concorso in omicidio per aver ucciso con 11 coltellate il vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega.

“Nessuno dei due indagati ha dimostrato di aver compreso la gravità delle conseguenze delle proprie condotte, mostrando un’immaturità eccessiva anche rispetto alla giovane età e al grado di violenza che connota le condotte di entrambi”, scrive il giudice per le indagini preliminari.







