Caprari replica a Simeone, Samp-Fiorentina è pari

(Fotogramma/Ipa)

Termina sul punteggio di 1-1 il recupero della prima giornata di Serie A, rinviato per la tragedia del ponte Morandi, tra Sampdoria e Fiorentina. Al vantaggio viola firmato da Simeone al 13′ replica Caprari al 15′ della ripresa. In classifica le due squadre restano in quarta posizione insieme al Sassuolo con 7 punti.

L’avvio è di marca viola e dopo 13′ arriva il vantaggio con Simeone: cross di Biraghi e il ‘Cholito’ in tuffo supera Audero con un colpo di testa. Al 25′ Biraghi potrebbe raddoppiare ma la sua conclusione di sinistro dal limite dell’area trova la risposta del portiere doriano che devia sopra la traversa. Poco dopo la mezz’ora ancora Audero protagonista con una provvidenziale deviazione in angolo su un tiro a botta sicura di Pjaca. Prima della fine della frazione i padroni di casa vanno vicini al pareggio con una gran punizione di Caprari che Dragowski riesce a toccare sulla traversa salvando i suoi.

In avvio di ripresa si fa vedere di nuovo Caprari su punizione e ancora Dragowski è bravo a deviare sopra la traversa. Al 15′ proprio il numero 17 blucerchiato trova il pari. Assist di Barreto, controllo di Caprari al limite dell’area e destro sul palo lontano dove Dragowski non può arrivare. Le ultime emozioni del match le regala la Fiorentina al 33′ con un colpo di testa di Milenkovic che Audero blocca sulla linea di porta e al 42′ con un tiro di Mirallas fuori di un soffio.