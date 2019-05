Fogo, nella piccola città di São Filipe, a Capo Verde. David Solazzo, 30 anni, fiorentino, lavorava per la Ong toscana Cospe. È un giallo al momento la sua morte: potrebbe essersi ferito in un incidente domestico oppure, aver rubito una rapina ed essere stato aggredito. Sulla vicenda indaga la polizia e al momento nessuna pista investigativa è esclusa. David sarebbe rientrato in Italia la prossima settimana. “Non è una zona pericolosa – spiega il presidente del Cospe Giorgi Menchini – non ci sono stati episodi di aggressioni o di attentati, stiamo parlando di un contesto rurale e tranquillo. Aspettiamo l’esito dell’autopsia”.

Lo hanno trovato senza vita nella casa in cui abitava da solo, da quando, dal novembre scorso era arrivato nell’isolotto di

Il console italiano a Praia, Luigi Zirpoli, ha raccontato ai volontari del Cospe che la morte di David dovrebbe risalire alla notte di martedì e mercoledì. “Solazzo era stato a cena con degli amici e la mattina seguente è stato trovato morto in casa dove, credo, vivesse da solo. Le autorità stanno indagando e verrà eseguita l’autopsia”.

Dolore e sconcerto nella sede di Rifredi, nel quartier generale del Cospe dove David era molto conosciuto. Era un agronomo ed era già stato in missione per la Ong in altri paesi: “Cospe annuncia con immenso dolore la perdita di David Solazzo, cooperante prima in Angola e poi a Capo Verde, amico e professionista serio e appassionato. David si trovava a Capo Verde per coordinare per la nostra Ong il progetto Rotas de Fogo, portando avanti azioni per il rafforzamento del turismo rurale e sostenibile nell’Isola di Fogo. David era arrivato a Fogo nel novembre scorso e da subito aveva messo in campo la sua professionalità, la sua energia e passione al servizio delle comunità locali. Si è trattato di un incidente su cui le autorità locali stanno ancora indagando. Ci stringiamo attorno alla famiglia, alla fidanzata e agli amici, con l’impegno di fare di tutto per appurare la realtà dei fatti, ancora sgomenti per la tragica notizia”. David era, secondo quanto spiega Anna Meli, responsabile della comunicazione, un agronomo esperto, “uno che era già stato in altre missioni con noi e che aveva collaborato anche con la Fao”.