Roma beffata dal Var al 117′ nel secondo tempo supplementare. Il Porto segna con Telles su calcio di rigore il 3-1 che lo qualifica ai quarti di finale di Champions League per una tirata di maglia di Florenzi su Fernando su una palla sulla quale non sarebbe potuto arrivare. Dubbia anche la posizione di fuorigioco di Fernando ma l’arbitro Cakir concede il penalty che condanna la Roma. A tempo scaduto contatto in area su Schick ma questa volta l’arbitro non concede il rigore. I tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-1 per i lusitani, stesso risultato dell’Olimpico grazie ai gol di Tiquinho Soares al 26′, di Daniele De Rossi al 37′ e di Moussa Marega al 52′.

