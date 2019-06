Con l’accusa di caporalato la Squadra Mobile di Ragusa e il Commissariato di Vittoria hanno arrestato il titolare di un’azienda agricola e zootecnica, un vittoriese di 63 anni. I reati contestati sono di sfruttamento della manodopera e furto energia elettrica. I controlli vengono effettuati dalla Polizia di Stato con l’aiuto del personale dell’Asp, dell’Ispettorato del Lavoro e quando necessario della Polizia Locale competente per territorio per gli abusi edilizi. I poliziotti hanno sottoposto a controllo un’azienda di Vittoria dove sono stati controllati in tutto 6 lavoratori (uno in nero), 3 rumeni (1 donna), 2 tunisini e 1 italiano. Una volta all’interno dell’azienda i poliziotti hanno accertato diverse irregolarità, tra queste sicuramente la mancanza delle più elementari dotazioni di sicurezza tanto che lo Spresal ha comminato le relative sanzioni.

