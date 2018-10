Due agenti della polizia stradale in servizio presso il distaccamento di Cerignola sono stati aggrediti da numerosi cittadini stranieri che risiedono all’interno del Cara – Centro richiedenti asilo politico di Borgo Mezzanone nel Foggiano. L’aggressione è avvenuta venerdì 5 ottobre durante un sevizio anticaporalato.

I poliziotti hanno intimato l’alt ad un’auto che procedeva a forte velocità. Il conducente del veicolo anziché fermarsi ha tentato di investire di uno dei due agenti. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il migrante, ha speronato l’auto della polizia. La fuga del cittadino gambiano è terminata nelle vicinanze del Cara. A quel punto – ricostruiscono in una nota i rappresentanti del Sap, Sindacato autonomo di polizia – i due agenti “sono stati oggetto di una vile aggressione messa in atto da più di una cinquantina di cittadini extracomunitari che li hanno accerchiati colpendoli ripetutamente con calci, pugni e oggetti contundenti”.

“Solo grazie al tempestivo intervento delle altre volanti si è evitato il peggio – afferma Peppino Vigilante segretario provinciale del Sap. “Uno ha riportato la frattura del setto nasale, all’altro lo hanno colpito in testa con una bottiglia”. Il cittadino gambiano Omar Jallow di 26 anni , con vari precedenti penali, è stato tratto in arresto. Ai due poliziotti sono state medicate ferite giudicate guaribili rispettivamente in 15 e 30 giorni.