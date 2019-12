Come ogni anno, la fine del mese di dicembre è il periodo dell’acquisto e utilizzo più frequente dei fuochi d’artificio e come sempre la cronaca riporta incidenti, anche mortali, e sequestri ingenti di botti illegali in varie parti d’Italia. La new entry è ‘quota 100’, come la misura della pensione anticipata varata dal governo. Nuovo nome per adeguarsi all’attualità, e con un potenziale distruttivo sempre più grande, infatti può contenere fino a 800 grammi di miscuglio esplosivo. Questo il nuovo botto, ovviamente illegale, che si sta diffondendo sul mercato parallelo dei fuochi d’artificio per Capodanno che altro non è che la riproposizione dei consueti e pericolosissimi ordigni che ogni anno vengono ribattezzati seguendo la cronaca e l’attualità del momento, come lo storico ‘Pallone di Maradona’ o la ‘Bomba Bin Laden’.

