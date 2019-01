Ieri notte Capodanno in Musica su Canale 5 ha chiuso col botto. Il rapper Junior Cally subito dopo aver cantato il suo pezzo ha urlato al microfono:

Pochi istanti dopo Federica Panicucci in evidente imbarazzo è salita sul palco e si è scusata con il pubblico a casa e in piazza.

“Naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata quindi ci scusiamo col pubblico a casa e anche con voi in piazza”.